El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, inauguró el puente definitivo Chalaco y sus accesos en la provincia de Morropón, Piura, remarcando que el desarrollo del país requiere de obras bien planificadas, ejecutadas con respeto a las normas y procedimientos, y con un liderazgo responsable y sin soberbias.
“A quienes critican y no hacen nada o quieren hacer las cosas fáciles, les digo que para hacer las cosas correctamente hay que saber planificar, respetar las normas y los procedimientos. Aquí estamos nosotros inaugurando una de las tantas obras que venimos realizando a lo largo de la patria, haciendo bien las cosas, cumpliendo con las normas y procedimientos. Solo respetándonos unos a los otros, cumpliendo con las normas y leyes, es cuando seremos un país culto que sabrá elegir a sus gobernantes para que administren sus recursos con sabiduría, sin soberbia”, afirmó.
El titular del MTC destacó que el puente Chalaco, infraestructura de 70 metros construida con una inversión de S/ 20.3 millones, restablece la conectividad vial en el distrito de Santa Catalina de Mossa y beneficiará a miles de habitantes, mejorando el transporte de productos agrícolas, el turismo local y la economía regional.
“Estamos desarrollando obras que en los últimos 30 años no se han hecho para cerrar brechas; en esta oportunidad estamos inaugurando un puente que integra a los pueblos y conecta las vías para que puedan transportar la carga pesada de los productos agrícolas”, remarcó el ministro.VER MÁS: Municipalidad de Piura ejecutará obras por S/ 59.5 millones
Sandoval explicó que el puente Chalaco forma parte de un conjunto de intervenciones estratégicas en Piura, como la construcción del puente Carrasquillo (550 metros y S/ 447 millones de inversión) y once puentes definitivos en el tramo Tambogrande – Morropón – Chulucanas (S/ 679 millones).
También destacó las obras en los aeropuertos de Piura y Talara, y los proyectos de conectividad digital que llevarán 4G a más localidades. “Todas estas obras que se realizan en Piura, se hacen a lo largo y ancho del país. Hablo de las obras que se ejecutan a través del MTC, pero la presidenta Dina Boluarte también construye colegio, hospitales, entrega títulos de propiedad, pone agua y desagüe, y eso hay que dar a conocer al resto del país”, expresó Sandoval.
La ceremonia contó con la participación de la vicegobernadora regional de Piura, y los alcaldes de Morropón, Santa Catalina de Mossa y Chulucanas, quienes coincidieron en que la ejecución de estas obras refleja el compromiso del Gobierno central con un desarrollo planificado, ordenado y respetuoso de la ley.