El aviso meteorológico N° 070, de la Dirección Zonal 01 Piura detalla que se espera un incremento significativo en la velocidad del viento a lo largo de la franja costera para los próximos días.

Según señalan, este fenómeno no solo traerá consigo ráfagas de mayor intensidad, sino que también podría generar el levantamiento de polvo y arena, lo cual reduciría la visibilidad horizontal en zonas abiertas y carreteras.

El evento climatológico, catalogado dentro de los niveles de riesgo “Moderado” y “Fuerte”, se desarrollará durante tres días consecutivos, del 21 al jueves 23 de abril. El impacto será notable principalmente en las provincias de Talara, Paita, Piura y Sechura.

La provincia de Sechura es la que presenta una mayor vulnerabilidad, registrando niveles de intensidad “Fuerte” hacia el miércoles 22 y jueves 23 de abril. Piden mayor prevención.