Varios caseríos en la sierra de Piura quedan aislados por las intensas lluvias. Los derrumbes han bloqueado las principales vías de acceso, dejando a la población incomunicada. Los habitantes hacen un llamado urgente a las autoridades para el envío de maquinaria pesada que permita rehabilitar los caminos.

Un desprendimiento de rocas en el sector Cerro Las Minas, en la carretera Canchaque - Huancabamba, interrumpió el tránsito vehicular. Ante la emergencia, los propios pobladores se vieron obligados a retirar los escombros para liberar la vía. Paralelamente, se reportó el incremento del caudal de la quebrada Chula, en la zona de Sauce Chiquito - Pundín, dejando incomunicados a decenas de pobladores.

Tras el colapso del puente en la quebrada de Córdova, en Huancabamba, los pobladores se ven obligados a arriesgar sus vidas cruzando sobre árboles caídos. En paralelo, el incremento del caudal del río Bigote por las intensas lluvias ha dejado aislados a los sectores de La Pareja y La Quemazón, en la provincia de Morropón.

Por otro lado, en el caserío de Ambasal, que limita con la comunidad de Cuyas, en Ayabaca, los pobladores claman por ayuda. Tras más de un mes de los derrumbes que destruyeron sus viviendas y bloquearon las carreteras, la comunidad aún permanece incomunicada. Los caseríos afectados son Sícchez, Jililí, Montero y Ayabaca.

El ENFEN mantiene activo la alerta de Fenómeno de Niño costero débil hasta enero de 2027. Según el comunicado oficial N° 7-2026 se prevé una magnitud moderada entre los meses de junio y julio de este año.

“Es más probable que predomine la condición neutra ente mayo y junio de 2026, A partir de julio, por lo pronto tiene mayor probabilidad el desarrollo del evento El Niño hasta enero de 2027 “, dice el comunicado.