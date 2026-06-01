Las elecciones de segunda vuelta, programadas para el próximo 7 de junio, cuando la ciudadanía acudirá a las urnas para elegir al presidente y vicepresidentes de la República, ya se acercan, por lo que el material electoral llega a distintos puntos del país.

El último material arribó a la sede de la ODPE Urubamba bajo estrictas medidas de seguridad, con resguardo permanente de la Policía Nacional del Perú y un comisionado de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Asimismo, el traslado fue monitoreado mediante un sistema de seguimiento satelital que permitió verificar su recorrido hasta su destino final.

Entre los materiales recibidos se encuentran cédulas de sufragio, actas electorales, listas de electores, manuales para miembros de mesa, ánforas, y cabinas de votación.

Para facilitar el voto de las personas con discapacidad visual, el organismo electoral también distribuye plantillas Braille.

En los próximos días se iniciará la segunda fase de despliegue del material electoral hacia los locales de votación de la jurisdicción. La ODPE Urubamba tiene a su cargo la organización del proceso electoral en 15 distritos y 09 centros poblados de las provincias de Urubamba y Calca, donde se habilitarán 58 locales de votación y 432 mesas de sufragio para atender a 122 035 electores hábiles.