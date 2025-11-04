La ciudad de Piura reportó una lluvia de 14.0 litros por metro cuadrado desde las 9:00 de la noche del 03 de noviembre hasta las 5:45 de la mañana de hoy 04 de noviembre, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

La lluvia registrada por más de ocho horas dejó varias calles inundadas en Piura debido a la fuerte lluvia. La avenida César Vallejo quedó llena de agua donde los conductores hacían denodados esfuerzos para cruzar esa vía para llegar a su destino, mientras que otros utilizaban las veredas para pasar estas lagunas de agua.

En el distrito de Catacaos, las calles también terminaron inundadas y debido a los trabajos que se realizan en las calles, estas quedaron peligrosas por la presencia de barro, donde los transeúntes caminaban con cuidado debido a los huecos en las avenidas.

En la sierra de Piura, pasajeros quedaron varados por distintas trochas carrozables de la provincia de Huancabamba ante la fuerte lluvia presentada en estas zonas. Los pasajeros tuvieron que descender o esperar por horas para continuar con su camino.