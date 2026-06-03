La muerte de Clever Laura Arteaga, un joven padre de familia de 27 años, durante un operativo de desalojo realizado la noche del 1 de junio en el centro poblado San Miguel, en la provincia de Pisco, ha generado una profunda conmoción entre familiares, vecinos y pobladores de la zona.

Muerte violenta

Según testigos, el hecho se produjo en un terreno ubicado a un costado del grifo Petro América, donde efectivos policiales llegaron para ejecutar una diligencia de desalojo. Durante la intervención se registraron momentos de tensión que terminaron con la muerte de Clever Laura Arteaga tras recibir un impacto de proyectil de arma de fuego. Asimismo, otra persona habría resultado herida.

La tarde del martes 2 de junio, familiares, amigos y vecinos realizaron una protesta en los exteriores de la Comisaría de San Miguel, exigiendo justicia y una investigación transparente sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento del joven.

Entre los testimonios más conmovedores estuvo el de la madre de la pareja de la víctima, quien cuestionó duramente la actuación policial y aseguró que los agentes realizaron disparos durante el operativo. “El chico no es matón. Es un chico humilde”, expresó entre lágrimas.

La mujer también sostuvo que durante el procedimiento había menores de edad en la zona y señaló que la intervención pudo haberse manejado de otra manera.

Durante la protesta, los familiares denunciaron además que la víctima habría quedado tendida en el lugar luego de recibir el impacto, mientras pedían ayuda para trasladarlo.

“Le hemos dicho: ayúdenos, ayúdenos. Tenían una patrulla policial ahí y no lo quisieron llevar. Lo dejaron botado”, afirmó una de las pobladoras.

Por su parte, la madre de Clever Laura protagonizó momentos de profundo dolor al recordar a su hijo y exigir que el caso no quede impune. “Mi hijo era humilde, trabajador. ¿Quién me va a devolver a mi hijo? Yo quiero justicia”, declaró entre lágrimas.

La muerte del joven ha generado indignación en la población de San Miguel, especialmente porque deja en la orfandad a un niño de siete años. Durante la manifestación, los vecinos reclamaron la presencia de representantes del Ministerio Público y solicitaron que las investigaciones se desarrollen de manera célere.

Cabe señalar que, Laura Arteaga era natural del pueblo de Villoco, en el distrito de Mollepampa, en la provincia de Castrovirreyna, en la región Huancavelica. La familia pide apoyo para el sepelio. Pueden contactar al 916 593 987, a nombre de su hermana Nely Laura Arteaga.

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