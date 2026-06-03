Con un multitudinario desfile de honor realizado en la avenida Paseo de la Cultura, el distrito de José Luis Bustamante y Rivero conmemoró el 146.° aniversario de la Batalla de Arica y la renovación del juramento de fidelidad a la bandera. La actividad reunió a autoridades, estudiantes, militares y vecinos que se dieron cita para recordar una de las gestas más emblemáticas de la historia peruana.

La ceremonia se inició con el desplazamiento de delegaciones estudiantiles, encabezadas por la Institución Educativa Jorge Basadre. Posteriormente hicieron su paso gallardo los alumnos de la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, el colegio Juana Cervantes, el Colegio Militar Francisco Bolognesi y otras instituciones educativas que participaron en el homenaje patriótico.

También desfilaron la escolta de la Policía Municipal de José Luis Bustamante y Rivero, así como representantes de la Asociación de Licenciados del Ejército del Perú y de los Veteranos de Guerra de la Pacificación Nacional, quienes recibieron el reconocimiento y aplauso de los asistentes por su contribución al servicio del país.

Escenificación de los héroes en la Batalla de Arica. Foto: GEC.

Frente al estrado principal, las unidades de infantería del Ejército del Perú realizaron una destacada presentación, reafirmando el compromiso de las Fuerzas Armadas con la defensa de la soberanía nacional y los valores patrióticos que inspiraron a los héroes de la Guerra del Pacífico.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la escenificación protagonizada por el coronel Francisco Bolognesi, en la que se recreó la histórica decisión de defender la plaza de Arica hasta el final, pese a la inferioridad numérica frente al ejército chileno. La representación despertó el fervor patriótico del público y recordó el legado de sacrificio y honor dejado por los defensores de la patria.