Un sismo de magnitud 5.1 se registró este miércoles 3 de junio en la región Ucayali, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0331, el movimiento telúrico ocurrió a las 12:21:24 p.m. y tuvo como epicentro una zona ubicada a 20 kilómetros al norte de la ciudad de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0331

Fecha y Hora Local: 03/06/2026 12:21:24

Magnitud: 5.1

Profundidad: 170km

Latitud: -8.22

Longitud: -74.46

Intensidad: II-III Pucallpa

Referencia: 20 km al N de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayalihttps://t.co/rluDIjJJ34 — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) June 3, 2026

Sismo tuvo una profundidad de 170 kilómetros

El IGP precisó que el evento alcanzó una magnitud de 5.1 y se produjo a una profundidad de 170 kilómetros.

Asimismo, indicó que la intensidad fue estimada entre II y III en la ciudad de Pucallpa, por lo que el movimiento pudo ser percibido de manera leve por parte de la población.

Datos del sismo

Fecha: 3 de junio de 2026

3 de junio de 2026 Hora: 12:21:24 p.m.

12:21:24 p.m. Magnitud: 5.1

5.1 Profundidad: 170 km

170 km Latitud: -8.22

-8.22 Longitud: -74.46

-74.46 Referencia: 20 km al norte de Pucallpa, Coronel Portillo (Ucayali)

20 km al norte de Pucallpa, Coronel Portillo (Ucayali) Intensidad: II-III en Pucallpa

Perú se encuentra en una zona de alta actividad sísmica

El Perú forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las áreas con mayor actividad sísmica del mundo, donde se registra aproximadamente el 85% de los movimientos telúricos globales.

Por ello, las autoridades recomiendan a la población contar con una mochila de emergencia, identificar zonas seguras dentro de sus viviendas y participar en simulacros de evacuación.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales a consecuencia del sismo.