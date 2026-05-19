Elecciones Municipales 2026: Seis regidores de Paucarpata aspiran a la reelección

Paucarpata es la municipalidad distrital que concentra la mayor cantidad de precandidatos para las primarias de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 con 23 organizaciones políticas participantes, y una de estas lleva en lista al alcalde Marco Antonio Anco Huarachi y 4 regidores de la comuna.

Como lista única, la nómina presentada por Arequipa, Tradición y Futuro tiene a Anco Huarachi como primer regidor, junto a él figuran los actuales regidores Wendy Viagrace Castillo Cumpa, Herbert Navarro Romero, Froilan Percy Bautista Checasaca y Miler Hugo Mamani Morales.

Los ediles en mención llegaron al Consejo Distrital por el mismo movimiento regional, el cual deja para libre designación el candidato a la alcaldía para este proceso electoral.

No obstante, los regidores en mención no son los únicos que buscan mantener sus cargos. Herbert Apady Tapia Noa deja el movimiento regional Yo Arequipa y ahora tentará la reelección con Fuerza Arequipeña, mientras que Edilberto Chipana Ramos hará lo propio con Arequipa Avancemos.

PRECANDIDATOS

Este 24 de mayo se realizarán las elecciones primarias, bajo la modalidad de delegados, donde la Alianza Electoral Venceremos será la única que elija entre dos listas, en el resto de 22 organizaciones políticas se presentarán listas únicas.

1. Alianza Electoral Venceremos: Oscar Ado Belizario Umaña (lista 1) y Josué Giancarlo Quiroz Ramos (lista 2).

2. Alianza Regional por El Perú: Marco Antonio Pinto Salinas.

3. Alianza Electoral Renovación Popular: libre designación.

4. Arequipa, Tradición y Futuro: libre designación.

5. Fuerza Arequipeña: Antonio Zavala Vega.

6. Arequipa Avancemos: Edwin Willy Vilca Mamani.

7. Yo Arequipa: libre designación.

8. Acción Popular: Luis Justo Mayta Livisi.

9. Ahora Nación: Julio Cesar Apaza Choquepata.

10. Alianza Para El Progreso: Gehova Michele Medina Arenas.

11. Partido Político Batalla Perú: Juan Ángel Mamani Quea.

12. Fe en el Perú: Álvaro Florencio Rojas Chávez

13. Fuerza Ciudadana: libre designación.

14. Juntos Por el Perú: Eduardo Estofanero Molleapaza.

15. Partido Aprista Peruano: Jorge Armando Risco Vega.

16. Partido del Buen Gobierno: libre designación.

17. Partido Democrático Somos Perú: libre designación.

18. Partido Morado: Jian Carlos Chávez Carbajal.

19. Partido Patriótico del Perú: libre designación.

20. Partido Político Nacional Perú Libre: libre designación.

21. Perú Moderno: Jorge Alan Mendoza Gómez.

22. Podemos Perú: Percy Omar Rodríguez. Aguilar.

23. Salvemos al Perú: Rosario Juana Ccama Lope.