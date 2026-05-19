El boulevard del primer piso del Centro Comercial Mallplaza Piura se convirtió en el epicentro cultural donde se lleva a cabo la IV Feria del Libro Infantil y Juvenil en Piura, que durará hasta el día 31.

Habrá cuenta cuentos, música, teatro, talleres de mediación lectora y presentaciones de libros, gracias a la Municipalidad de Castilla, la Asociación Pluma Libre y el Centro Comercial donde se expenden diversas promociones, novedades literarias y ofertas de libros, en 10 stand de librerías y editoriales.

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INVITADOS

Dentro de los escritores invitados están Jessica Colchado, quien presentará el libro “Cholito y el secreto del minotauro”; Micaela Rosales, Fátima Guerra, y Jorge Ureta llegarán desde Lima a presentar sus libros.

Por Piura, Noelia Mendieta y Alejandro Calle tendrán a cargo divertidos cuenta cuentos y presentaciones de sus últimas producciones literarias infantiles.

Además, Antonio Zeta, Edgar Rivera, José Lalupú, Carmen Huáchez, Angel Oliden, Leonel Alvarado, Gerardo Temoche, Cosmer Sánchez, Brigitte Bloom, entre otros.

También se cuenta con la participación de Asociaciones Culturales Minerva, Ataraxia y Tertulia Cero.