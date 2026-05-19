En una habitación de clínica, un paciente adulto mayor resumió con una frase el impacto que puede tener la enfermería en momentos difíciles: “Llegó un ángel a mi lado”.

La persona a la que se dirigía era Editsabel Ávalos, enfermera de la Clínica Anglo Americana, quien acumula más de 25 años de experiencia en el cuidado de pacientes.

Su historia refleja una forma de ejercer la enfermería donde el conocimiento clínico y la empatía se complementan constantemente.

Reconocimiento internacional por su labor

En 2021, Editsabel Ávalos se convirtió en la primera enfermera peruana en recibir el Daisy Award, uno de los reconocimientos internacionales más importantes de la profesión.

El premio se otorga a partir de nominaciones realizadas por pacientes y familiares en reconocimiento al cuidado humano y la atención brindada.

Posteriormente, volvió a recibir distinciones consecutivas en 2022 y 2023, consolidando una trayectoria vinculada al acompañamiento emocional y el cuidado integral.

“Quería aliviar el dolor”

La enfermera recuerda que su vocación nació del deseo de ayudar y acompañar a las personas en situaciones difíciles.

“Quería aliviar el dolor y acompañar en momentos difíciles”, señaló.

A lo largo de su carrera, aprendió que el cuidado también se construye en aspectos invisibles como la escucha, la presencia y el apoyo emocional.

La pandemia puso a prueba la humanidad del cuidado

Durante la pandemia de Covid-19, Editsabel enfrentó escenarios marcados por la incertidumbre y el aislamiento de los pacientes.

Uno de los momentos que más recuerda ocurrió cuando organizó la primera videollamada del servicio para que un paciente hospitalizado pudiera comunicarse con su familia, también contagiada.

“Ese momento fue muy conmovedor. Entendí aún más el valor del apoyo que podemos dar”, comentó.

El impacto emocional de la enfermería

La especialista reconoce que el trabajo diario también implica enfrentar emociones complejas como miedo, tristeza y ansiedad.

Además, advirtió que la carga laboral puede afectar el bienestar del personal de salud y la calidad de atención si no se maneja adecuadamente.

Por ello, destacó la importancia de promover espacios de cuidado para quienes desempeñan labores asistenciales.

El lado menos visible de la profesión

En el marco del Mes Internacional de la Enfermería, Ávalos resaltó que muchas veces el rol de la enfermería no se comprende en toda su dimensión.

“No es solo asistencia. Es cuidado integral, es ciencia, es humanidad”, afirmó.

La profesional sostuvo que la enfermería acompaña a las personas en distintas etapas de la vida y cumple un papel fundamental dentro del sistema de salud.