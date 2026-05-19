El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Pedro Li Córdova informó que, en el marco de la Campaña Nacional “Justicia y Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes”, se han emitido 352 órdenes de pago, lo que representa S/ 396.499, dinero que ha sido entregado a las poblaciones vulnerables de Sullana, Talara y Ayabaca.

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Li Córdova, precisó que esta campaña culmina el 29 de mayo, y a la fecha; en materia de alimentos, han entregado 241 depósitos judiciales, mientras que en la especialidad laboral 28, en omisión a la asistencia familiar 30 y reparaciones civiles 53 órdenes de pago.

Asimismo, el último fin de semana, realizaron una feria informativa, donde entregaron los depósitos judiciales, además las diferentes especialidades. También brindarron orientación sobre el estado de los procesos judiciales.