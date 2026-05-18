La región Piura registra 74 víctimas mortales a causa de accidentes de tránsito, según el último reporte del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), y 797 heridos durante el presente año, cifras que reflejan el crítico estado de la seguridad en las carreteras en esta parte del norte del Perú.

La cifra de mortalidad en la región ha escalado a 74 víctimas en lo que va del año, con un repunte especialmente crítico en febrero, mes que se consolidó como el más letal del periodo debido a su alto índice de fallecidos. En el 2025, fueron más de 150 fallecidos.

En tanto, el Servicio Nacional de Defunciones (Sinadef) cerró el mes de enero con 14 muertes, en febrero la cifra se disparó a 26, representando el punto más alto del periodo. En marzo, el número de fallecidos descendió a 17, mientras que el abril se reportó 9 muertes y en lo que va de mayo con 8 víctimas.

Entre las estadísticas de fallecidos, estos siniestros van dejando cifras alarmantes, puesto que, hasta el mes de mayo, la región registra a 797 personas heridas, siendo la segunda región a nivel nacional con más lesionados, después de Lima, según el último registro del Ministerio de Salud (Minsa).

A ello, la distribución de heridos por provincias sitúa a Piura (294) y Sullana (246) como las zonas con mayor incidencia de lesionados por accidentes de tránsito, seguidas de Morropón (133), Paita (74), Huancabamba (36), Ayabaca (6), Sechura (4) y Talara (4). Cabe indicar que la mayoría de las víctimas son jóvenes entre las edades de 18 a 29 años cuya estadística presenta a 225 heridos. Le sigue el grupo de 29 a 59 años con 185 casos.

Según las autoridades, la alta siniestralidad se debe principalmente al exceso de velocidad, seguido por la imprudencia al volante y el consumo de bebidas alcohólicas. Asimismo, se identificó la responsabilidad de los peatones como un factor contribuyente, aunque en menor grado.

Cabe indicar que, uno de los últimos accidentes dejó a dos familias sumidas en el dolor, luego que un ómnibus interprovincial de la empresa Expreso Internacional Fernandita chocara violentamente contra un camión cuando circulaban por la vía Sullana –Talara, donde dos personas fallecieron y otras personas quedaron heridas tras el fuerte impacto. De otro lado, el Sinadef reportó 6 accidentes de trabajo y 25 de otros tipos de accidente.