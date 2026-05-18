La ciudadana Guadalupe Cueto Herrera solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la apertura del expediente de apelación al acuerdo de concejo que rechazó la vacancia del alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto Larán, Carlos Alberto Magallanes Ramírez. En el documento presentado se recuerda las “medidas dilatorias” surgidas en este proceso que inició en diciembre de 2024.

Proceso contra edil

Cueto, promotora de la vacancia, argumentó que el burgomaestre habría incurrido en la causal de nepotismo, citando el caso de un familiar de la autoridad laborando en la entidad municipal. El JNE decidió correr traslado al pleno y durante todo el 2025 no se resolvió la solicitud de la pobladora por situaciones como falta de quórum por inasistencia de la totalidad de los regidores, ausencia de Magallanes Ramírez y otros hechos.

En el último escrito presentado, se menciona que después de un año y tres meses de “medidas dilatorias, de más de 10 requerimientos con apercibimiento por los integrantes del concejo edil, así como los cinco Autos del JNE”, se realizó la sesión extraordinaria. La decisión de los concejales Miguel Fanarraga, Leoncio Lliuya y Carlos Pilpe fue en contra de la vacancia, mientras que las regidoras Mirtha Magallanes y Sandy Torres votaron en abstención.

Frente a este escenario, la ciudadana a través de su defensa técnica presentó recurso de apelación y solicitó la apertura del expediente correspondiente. Recordó además que la sesión fue el 6 de abril y que transcurrido un mes el alcalde Magallanes Ramírez omitió cumplir con el Auto 5, “ello es dilata la entrega del Acuerdo de Concejo. De esta manera persiste en la conducta procesal dilatoria”, se lee en el documento.

Asimismo, señala que la solicitud de vacancia por nepotismo se cumplió con presentar los documentos que certifican el vínculo familiar entre el alcalde y una trabajadora con la que se celebraron contratos de locación de servicios desde febrero de 2023 al 2024. Cabe indicar que el Jurado Nacional de Elecciones tendrá la decisión final en este proceso de vacancia y podría revocar el acuerdo de los regidores.

EL DATO: El concejo municipal de Alto Larán esta integrado por cinco regidores, tres de ellos votaron en contra de la vacancia, que permite la continuidad de Carlos Magallanes en el cargo, y las otras dos concejales en abstención.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO