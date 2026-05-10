En el proceso de vacancia seguido contra el alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto Larán, Carlos Magallanes Ramírez, por la causal de nepotismo, ha surgido un nuevo hecho, calificado como “dilatorio”. La ciudadana Guadalupe Cueto Herrera, promotora de la solicitud para remover al edil, comunicó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que no se cumplió con notificar el acuerdo de concejo municipal de la sesión extraordinaria realizada el 6 de abril.

Vacancia de edil

Como se recuerda, en la fecha mencionada, contando con la presencia del burgomaestre y los regidores del municipio de Alto Larán, finalmente, se realizó la sesión teniendo como agenda la solicitud de vacancia, presentada en diciembre de 2024. La decisión del pleno, que resuelve en primera instancia, fue de dos abstenciones de las concejales Mirtha Magallanes y Sandy Torres, y tres votos en contra emitidos por los regidores Leoncio Lliuya, Miguel Fanarraga y Luis Pilpe.

Guadalupe Cueto para continuar con el proceso, el pasado 28 de abril, requirió al alcalde Carlos Magallanes, bajo apercibimiento de ley, que proceda con notificar -en su condición de promotora de la vacancia- el acuerdo de concejo municipal en el que los regidores rechazan su solicitud. Sin embargo, no obtuvo respuesta. Ella, al día siguiente (29 de abril) comunicó al JNE lo sucedido.

La ciudadana en su escrito considera que se está cometiendo una “nueva medida dilatoria” en este proceso que “viola el derecho constitucional al debido procedimiento administrativo y el principio de seguridad jurídica”. Asimismo, indica que interpondrá denuncia al alcalde, así como también procederá “con arreglo a ley respecto de la prosecución del proceso de vacancia”. Además, requiere al JNE que ponga de conocimiento del hecho al Ministerio Público.

Cabe mencionar que las regidoras Mirtha Magallanes y Sandy Torres también han elevado documentación al JNE en el que indican que no se está dando cumplimiento al requerimiento de remitir los actuados correspondientes, entre ellos el acta de la sesión de concejo, en el plazo máximo de tres días hábiles. Ambas solicitaron que se disponga de manera inmediata la elaboración, aprobación (de corresponder) y remisión del acta al ente electoral.

EL DATO: La votación de los regidores que en consecuencia no aprobaron la vacancia por la causal de nepotismo es una decisión en primera instancia. Resta que el Jurado Nacional de Elecciones resuelva de manera definitiva este proceso, que se alargó más de un año.

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