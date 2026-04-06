El concejo municipal de Alto Larán sesionará hoy (lunes 6 de abril a las 8:00 de la mañana de hoy) de manera extraordinaria para decidir la solicitud de vacancia que pesa contra el alcalde, Carlos Alberto Magallanes Ramírez, por la causal de nepotismo. El acuerdo al que arriben los integrantes del pleno será elevado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que emita en última instancia su decisión respecto a este procedimiento.

Por presunto nepotismo

Como se recuerda, en diciembre del 2024, la ciudadana Guadalupe Cueto Herrera, ingresó documentación para requerir la remoción de Magallanes del cargo que ocupa desde el 1 de enero del 2023. El expediente fue remitido al concejo para que sean los regidores quienes en sesión resuelvan si están a favor o en contra de la vacancia. Sin embargo, las sesiones no se materializaron por diversos factores.

Tanto la promotora, como las concejales Mirtha Magallanes Vega y Sandy Torres Pachas, además de algunos de los adherentes durante todos estos meses requirieron que se realice la sesión extraordinaria. Y aunque hubo convocatoria estas terminaron reprogramándose a pocos días de la citación primaria. Luego de varios reclamos, el JNE el pasado 10 de marzo emitió el Auto N°05 en el que exhorta a Carlos Magallanes sesionar por su vacancia.

Para ese entonces los integrantes del pleno y demás ciudadanos ya habían sido convocados para la sesión que tenía como fecha el 8 de abril. Pero, en el pronunciamiento del Jurado menciona al alcalde que “convoque nuevamente a sesión extraordinaria de concejo, anterior al 8 de abril de 2026, absteniéndose en todo momento de realizar mayores ´postergaciones dilatorias´ en el presente proceso de vacancia”.

En ese extremo, se dejó sin efecto la convocatoria del día 8 y se convocó a sesión extraordinaria del concejo municipal para hoy lunes 6 de abril. La agenda única a tratar es el “pedido de vacancia del alcalde distrital de Alto Larán (Carlos Magallanes) tramitado por la ciudadana Guadalupe Cueto Herrera”. La notificación fue alcanzada a cada regidor, a la solicitante y también a los adherentes.

EL DATO: En la víspera el Ministerio Público dispuso formalizar y continuar investigación preparatoria por el plazo de 120 días contra el alcalde Carlos Magallanes por la presunta comisión del delito de Omisión, Rehusamiento o Demora de Actos Funcionales. El caso refiere al proceso de vacancia.

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