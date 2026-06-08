Dos ciudadanos de 101 y 103 años participaron en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 y llamaron la atención en sus respectivos centros de votación por su compromiso con el proceso democrático. A pesar de que por su edad ya no están obligados a acudir a las urnas, ambos decidieron ejercer voluntariamente su derecho al sufragio en las regiones de Arequipa y Cajamarca.

La presencia de los adultos mayores fue destacada por electores, familiares y miembros de mesa durante la jornada electoral del domingo. Sus historias se convirtieron en una de las imágenes más comentadas del proceso debido al esfuerzo realizado para acudir a votar.

Arequipeño de 101 años acudió a votar acompañado de su hijo

El caso de Víctor Yampi Vargas, ciudadano de 101 años que llegó hasta su local de votación en la Universidad Nacional de San Agustín, en la provincia de Arequipa captó la atención de los electores. Aunque no estaba obligado a participar en los comicios, decidió asistir para emitir su voto.

El adulto mayor acudió en silla de ruedas y acompañado por uno de sus hijos. Pese a las dificultades físicas propias de su edad, logró completar el proceso de sufragio con el apoyo de sus familiares y del personal encargado de la atención en el local.

De acuerdo con sus allegados, nació en 1925, cuando el Perú cumplía su primer siglo de vida republicana. Durante su etapa laboral se desempeñó como trabajador ferroviario en Arequipa.

Sus familiares también señalaron que es padre de siete hijos y que a lo largo de su vida ha participado en numerosos procesos electorales. Según indicaron, ha ejercido su derecho al voto para elegir a más de 15 presidentes de la República.

Asimismo, los integrantes de la mesa donde le correspondía sufragar aplicaron los protocolos previstos para facilitar su atención. De esta manera, pudo emitir su voto sin contratiempos.





Exdocente de 103 años votó en Cajamarca

Otro caso registrado durante la jornada electoral ocurrió en la provincia de Chota, en la región Cajamarca. Allí, José Santos Fernández, de 103 años, acudió a su centro de votación para participar en la elección presidencial.

El ciudadano llegó vestido de manera formal y cumplió con el procedimiento correspondiente para emitir su voto. Su presencia fue observada por otros electores que esperaban en las filas para sufragar.

José Santos Fernández ejerció la docencia durante gran parte de su vida. Además, ha participado de forma consecutiva en todos los procesos electorales desarrollados en el país.

Los miembros de mesa encargados de recibir su votación señalaron que su asistencia fue recibida con reconocimiento por parte de las personas que se encontraban en el local. Su participación destacó entre los ciudadanos que acudieron a votar durante la segunda vuelta.

Las historias de ambos adultos mayores reflejaron una activa participación ciudadana a lo largo de varias décadas. Tanto en Arequipa como en Cajamarca, demostraron su interés por seguir formando parte de las decisiones democráticas del país.