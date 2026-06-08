En el marco de la jornada electoral, el alcalde provincial de Piura, Francisco Cevallos López, expresó que el próximo mandatario de la República debe concretar las obras emblemáticas para Piura y combatir la inseguridad ciudadana.

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El burgomaestre Francisco Cevallos reveló que solo la municipalidad provincial está esperando que el Ejecutivo transfiera cerca de 115 millones de soles para dar continuidad a diversos proyectos. Entre los proyectos en riesgo o abandonados detalló que se encuentra la obra de agua y saneamiento en el A.H Tupac Amaru I y II, paralizada desde hace más de 12 años.

Además, la obra de la Av. Vice (Los Algarrobos), que está pendiente de transferencias por parte del Ministerio de Vivienda y la obra del Teatro Municipal, que requiere una inversión de 30 millones de soles este año y que aún el MEF no los transfiere.

A esto se suma las obras de prevención por el Fenómeno El Niño, evento climático que puede empezar en los próximos meses. La autoridad local mostró su profunda preocupación por la centralización de los recursos de prevención a través de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

“Hemos dado un paso en falso y hemos retrocedido. Tenemos un monstruo que maneja un presupuesto enorme, pero que no tiene la urgencia ni la rapidez que tenemos los gobiernos subnacionales. Ya todos vemos que se viene un Fenómeno El Niño, pero lamentablemente el gobierno nacional no invierte en obras de prevención y nosotros, como gobiernos subnacionales, no tenemos lamentablemente las competencias directas para poder hacerlo, salvo algunas fichas pequeñas, salvo algún tema menor, pero todo el tema del sistema de drenaje, por ejemplo, lo tiene a cargo la ANIN y lo ha centralizado los últimos años”, indicó Cevallos.

Respecto a la crisis de inseguridad que azota a la región, el burgomaestre lamentó que, a pesar de las declaratorias de emergencia, Piura siga siendo una de las zonas con menor cantidad de policías por habitante a nivel nacional.

“La situación ha rebalsado a la policía. Es necesario ya, en el marco que la ley lo permita, que el Ejército y las Fuerzas Armadas colaboren en la labor de seguridad ciudadana”, afirmó la autoridad edil, argumentando que la dotación de vehículos no es suficiente si no hay más personal en las calles.