Una motociclista resultó herida esta mañana, tras el choque con un auto que prestaba el servicio de taxi en la intersección de las avenidas Virgen del Pilar y Dolores, en el Cercado de Arequipa.

El hecho se registró aproximadamente a las 6:15 a. m., cuando Tatiana Apaza se desplazaba a bordo de su motocicleta y se registró el choque con el auto de color blanco, de placa V8P-485, de la empresa de taxi Imperial.

La conductora quedó en el piso junto a su moto, mientras que la parte delantera del vehículo quedó dañada. De acuerdo con el registro vehicular, el automóvil figura a nombre de Miller Paredes.

Paramédicos de la Municipalidad Provincial de Arequipa acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a la conductora, quien posteriormente fue trasladada de emergencia a la clínica Auna.

Según el reporte médico preliminar, la paciente permanece en observación bajo la atención de la doctora Fabiola Castro. Presenta múltiples contusiones y es evaluada para descartar una posible fractura en el brazo derecho.

El caso quedó bajo la investigación de los efectivos de la comisaría Palacio Viejo con el fin de realizar las investigaciones y determinar las responsabilidades.

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