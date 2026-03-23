La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha dispuso formalizar y continuar investigación preparatoria en proceso común, por el plazo de 120 días, contra el alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto Larán, Carlos Alberto Magallanes Ramírez y Yessenia Geraldine Sotomayor. A ellos se le atribuye la presunta comisión del delito contra la Administración Pública en la modalidad de Omisión, Rehusamiento o Demora de Actos Funcionales.

Investigación fiscal

El caso es por el proceso de vacancia del edil. La imputación concreta a Magallanes es “haber demorado el cumplimiento de la orden emitida por el Jurado Nacional de Elecciones dentro del expediente N°3808-2024-JNE, contenida en el Auto N°01 de fecha 29 de diciembre de 2024, notificado a la municipalidad el 20 de enero 2025, mediante la cual se le dispuso convocar oportunamente a sesión extraordinaria para la evaluación de una solicitud de vacancia”.

Con relación a Sotomayor se le atribuye en su condición de gerenta “haber ocasionado retardo al correr traslado fuera del plazo establecido por el JNE a los miembros del concejo con el Auto N°01”. Mediante el cual se ordenó correr traslado de la solicitud de vacancia contra Carlos Magallanes y realizar las notificaciones a las “partes intervinientes para la convocatoria a sesión extraordinaria de concejo municipal”.

Como parte de la investigación están siendo llamados a rendir su declaración regidores y también los investigados. Cabe indicar que desde diciembre de 2024, fecha en la que se presentó la solicitud de vacancia, hasta la actualidad todavía el pleno no emite su votación.

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