La solicitud de vacancia por la causal de Nepotismo que pesa contra el alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto Larán, Carlos Magallanes Ramírez, después de más de un año, está próximo a resolverse. Esta vez el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) exhortó al burgomaestre que convoque a sesión extraordinaria y luego de estar resuelta la votación de los regidores se elevará el acuerdo al ente electoral para su pronunciamiento en última instancia.

Proceso contra edil

En la víspera, el JNE emitió el Auto N°5 en el que resuelve hacer efectivo el apercibimiento en el numeral 3 del Auto N°4 y en consecuencia se remitirán copias de los actuados a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del distrito fiscal de Ica, a fin se evalúe la conducta de forma individual de los integrantes del concejo distrital. Con ello podrá establecerse la “responsabilidad penal que corresponda”

Además, se pondrá de conocimiento el Auto N°5 a la Procuraduría Pública del Jurado para “las acciones correspondientes”. A través de este mismo documento el JNE exhorta al alcalde Magallanes que “convoque nuevamente a sesión extraordinaria de concejo, anterior al 8 de abril de 2026, absteniéndose en todo momento de realizar mayores postergaciones dilatorios en el presente proceso de vacancia”.

El ente electoral también requiere al burgomaestre y a los regidores Mirtha Magallanes Vega, Leoncio Lliuya Cristóbal, Sandy Torres Pachas, Miguel Fanarraga Lévano y Luis Pilpe Medrano que, en el plazo máximo de tres días hábiles, contados desde el día siguiente de la sesión extraordinaria, y una vez vencido el plazo para la eventual interposición de recursos impugnatorios, remitan los actuados. De no hacerlo se remitirán copias el Ministerio Público.

Cabe mencionar que la solicitud de vacancia contra el alcalde Carlos Magallanes data de diciembre de 2024. Desde esa fecha hasta la actualidad los regidores no han resuelto en primera instancia si están a favor o en contra de remover a la autoridad de su cargo, y es que en las sesiones programadas han surgido escenarios como suspensión de último momento de la convocatoria de sesión, y falta de quórum que han dilatado el proceso.

EL DATO: La solicitud para vacar a Magallanes Ramírez del cargo de alcalde fue presentada por la ciudadana Guadalupe Cueto Herrera. Ella argumenta la causal de nepotismo en la que habría incurrido el edil.

LA CIFRA: 10 de marzo último fue emitido el Auto N°5, que días después se publicó en el JNE.

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