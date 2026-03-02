Para el próximo 8 de abril se programó la sesión de concejo extraordinaria que tiene como agenda el pedido de vacancia tramitado por la ciudadana Guadalupe Cueto Herrera contra el alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto Larán, Carlos Magallanes Ramírez, por la causal de nepotismo. El debate esta previsto para las 10 de la mañana según la convocatoria oficial remitida por secretaria general.

Proceso contra alcalde

En la víspera fueron notificados los regidores Leoncio Lliuya Cristóbal, Sandy Torres Pachas, Miguel Fanarraga Lévano, Mirtha Magallanes Vega y Carlos Pilpe Medrano para participar de la sesión en la que deberán de votar si están a favor o en contra de la remoción del edil. También está convocada la solicitante y los vecinos que han surgido como adherentes en el pedido de vacancia, que data desde diciembre de 2024.

Según consta en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la sesión extraordinaria tiene agenda única y esta referida al proceso para vacar a Carlos Magallanes. Antes del debate entre los concejales se prevé la participación de Cueto Herrera o en su defecto de su representante legal, además de quienes presentaron documentos para sumarse a esta figura de control político.

El resultado de la votación a la que concluyan los regidores de la Municipalidad Distrital de Alto Larán serán remitidos a instancia superior, en este el caso el JNE, para que resuelva de manera definitiva el expediente de vacancia. De momento la convocatoria circular N°003-2026 y la convocatoria circular N°04-2026, comunicadas al ente electoral, continúan vigente sin ninguna variación.

Cabe indicar que días antes de la mencionada convocatoria las regidoras Mirtha Magallanes y Sandy Torres habían remitido información al Jurado para que se convoque a sesión extraordinaria hasta cinco días hábiles y que esta se realice dentro de los cinco días hábiles siguientes, “ello sería aproximadamente el 10 de marzo”, se lee en el escrito firmado por ambas autoridades. Además de ello vuelven a solicitar la presencia de un veedor.

EL DATO: En diciembre de 2024 la ciudadana Guadalupe Cueto presentó la solicitud para vacar del cargo al alcalde Carlos Magallanes. Pese al tiempo transcurrido el pleno aún no resuelve en primera instancia este proceso.

VIDEO RECOMENDADO