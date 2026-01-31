Los regidores de la Municipalidad Distrital de Alto Larán, siguen sin resolver la solicitud presentada, en diciembre de 2024, por la ciudadana Guadalupe Cueto Herrera para vacar a Carlos Magallanes Ramírez del cargo de alcalde que ocupa para el periodo 2023-2026. La sesión extraordinaria que debía de realizarse ayer (viernes) se frustró por falta de quorum, como ocurrió en otra ocasión.

Sesión frustrada

En la víspera las concejales Mirtha Magallanes Vega y Sandy Torres Pachas convocaron a una sesión extraordinaria para el 30 de enero 2026, que tenía como agenda la mencionada solicitud de vacancia. La notificación fue alcanzada a sus colegas regidores, también al edil, a la promotora y a los adherentes. Mirtha indica que está acción fue realizada en cumplimiento a lo dispuesto por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Llegado el día y la hora, nuevamente, se frustró este proceso debido a la ausencia de la mayoría de los integrantes del pleno. La regidora Magallanes refiere que la sesión fue válidamente convocada, conforme al Auto N°4, siendo notificados todos los involucrados. “Estamos cumpliendo con nuestras funciones y lo que dispone el JNE, que es el que al final va decidir en última instancia”, precisó.

La concejal refiere que la próxima convocatoria a sesión con la agenda de vacancia del burgomaestre Magallanes Ramírez es para el 13 de febrero. No obstante, con todos los precedentes en este expediente que viene desde el último mes del 2024, indica que nada asegura que pueda realizarse. “No sabemos si habrá o no sesión para esa fecha o si lo suspende y no colocan cuando será la nueva convocatoria”, dijo.

La regidora Mirtha Magallanes mencionó que el Jurado requirió al Ministerio Público investigar la conducta de tres de los concejales de la Municipalidad Distrital de Alto Larán por este caso de la vacancia, que a la actualidad aún no es resuelta en primera instancia. Cabe indicar que la causal atribuida al alcalde Carlos Magallanes Ramírez es por nepotismo.

EL DATO: La concejal Mirtha Magallanes y Sandy Torres han presentado escritos al Jurado Nacional de Elecciones para dar cuenta de las acciones calificadas como “dilatorias” en este proceso de vacancia que se sigue contra el burgomaestre.

