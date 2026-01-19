La regidora de la Municipalidad Distrital de Alto Larán, Mirtha Magallanes Vega, envió documentación al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para informar “enésima acción dilatoria del alcalde (Carlos Magallanes Ramírez) por reiterado boicot a sesión extraordinaria de concejo municipal”. El caso al que refiere la concejal es por la solicitud de vacancia que pesa contra el edil desde diciembre de 2024.

Proceso de vacancia

El pasado 24 de diciembre los regidores del municipio de Alto Larán estaban convocados a sesión con la agenda de solicitud de vacancia del alcalde Magallanes por la causal de nepotismo. Sin embargo, no hubo instalación del debate y es que un día antes se dejó sin efecto la convocatoria, anunciando que iba a reprogramarse. Esto porque supuestamente no llegaron a ubicar el domicilio de uno de los adherentes al proceso.

Mirtha Magallanes en su documento dirigido al JNE señala que el “alcalde estaría continuando con una conducta boicoteadora”. Además, acusa que existía “incumplimiento de mandado del Jurado Nacional de Elecciones”, ya que, “las acciones del titular del pliego podrían contravenir los apercibimientos decretados en el Auto N°1 y Auto N°2”. Otro hecho informado por la concejal es que Carlos Magallanes “estaría recurriendo a medidas dilatorias a fin de frustrar el ejercicio de las funciones del concejo municipal”, que pasado más de un año todavía no resuelven la solicitud de la ciudadana Guadalupe Cueto.

VIDEO RECOMENDADO