La ciudadana que solicitó la vacancia del alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto Larán, Carlos Magallanes Ramírez, junto a tres de los adherentes han enviado documentación al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solicitando de manera reiterada hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en el Auto N°02. Esta disposición contempla remitir al Ministerio Público de los actuados en el proceso de vacancia que a más de un año no está resuelto.

Documento presentado

El escrito remitido, en la víspera, al ente electoral esta firmado por Guadalupe Cueto Herrera, en su calidad de promotora, y de los ciudadanos Anthony Alexander García Aburto, Vanía Maisa Carbajal Cristóbal y Liz Yanet Charca Ccayahuallpa en condición de adherentes a la solicitud para remover a Magallanes de su cargo. La causal que se atribuye al burgomaestre es la de nepotismo.

Estas personas reiteran al JNE hacer efectivo el Auto N°02 del 4 de agosto de este año y en consecuencia “remitir nuevamente copias de actuados a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del distrito fiscal de Ica a efectos de poner en conocimiento del fiscal provincial de turno de Chincha, para evaluar conducta individual de alcalde y tres regidores”. Todo ello, debido a que hasta el momento no se resuelve la solicitud de Cueto Herrera

Los ciudadanos indican la existencia reiterada y reincidente de ilícitos penales. Y además de la evaluación de las acciones del burgomaestre citan a los concejales Leoncio Lliuya, Miguel Fanarraga y Luis Pilpe. Cabe indicar que durante el proceso de vacancia se advirtió la falta de quórum en una de las sesiones extraordinarias, ya que, no acudieron todos los integrantes del pleno, frustrándose el debate.

Respecto a la causal, Carlos Magallanes habría incurrido en nepotismo por la contratación de un familiar. Las posiciones de los regidores sobre este tema todavía no son resueltas en sesión y cuando esto ocurra deberá ser sea elevada al Jurado Nacional de Elecciones para que disponga en instancia final sobre la permanencia o salida del burgomaestre del cargo que ocupa desde el día 1 de enero del año 2023.

EL DATO: El 20 de diciembre de 2024 se presentó la vacancia y este 24, a más de un año, se tenía previsto resolverlo en primera instancia. Sin embargo, unas horas antes se dejó sin efecto la convocatoria.

