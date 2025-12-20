Maritza Elena Díaz Santiago ha presentado denuncia penal contra el alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto Larán, Carlos Alberto Magallanes Ramírez. Ella sindica a la autoridad por la presunta comisión del delito contra el honor en su modalidad de calumnia y difamación. En su escrito ingresado al juez penal de turno también señala al actual comisario del distrito, alférez PNP Danny Félix.

Denuncia penal

La ciudadana indica que desde hace años llegan a su vivienda notificaciones judiciales dirigidas para el burgomaestre. Sin embargo, afirma que él no ha vivido en su domicilio y cansada de la situación acude con la autoridad para advertir lo que estaba pasando. Al no haber solución consulta con un abogado y recibe la sugerencia de presentar un escrito, adjuntado la dirección real de Magallanes para que las cédulas dejen de ser enviadas a su casa.

Díaz Santiago acude a la calle donde vive el edil y realiza las tomas fotográficas. Luego regresa a su vivienda y ese mismo día (15 de mayo 2025) es intervenida por la policía tras la denuncia presentada por Carlos Magallanes por delito de marcaje y reglaje. La ciudadana refiere que a su casa llegó el oficial y una suboficial que la conducen a la comisaría para una supuesta declaración y recién en la delegación le comunican su detención.

Ella, fue puesta a disposición del Depincri Chincha y estuvo privada de su libertad por 24 horas. Además, la fiscalía aperturó investigación preliminar en su contra por el plazo de 60 días por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en agravio del edil. Después de este tiempo el Ministerio Público resolvió que “no procede formalizar y continuar la investigación preparatoria contra Maritza Díaz Santiago”.

La ciudadana considera que fue humillada públicamente y al comprobar que su presencia en la calle no era con fin delictivo esta decidida a limpiar su “imagen, honor y buena reputación”. Por ello, presentó la querella no solo contra el alcalde, sino también contra el oficial. “Lo único que pido es justicia porque esto no se puede quedar así. Porque no es justo que por unas simples fotos que eran para devolver la cédula, me detengan”, dijo.

EL DATO: La denunciante estuvo encerrada en el calabozo y durante dos meses fue investigada hasta demostrar su inocencia. Ahora ha presentado la querella contra el alcalde Magallanes Ramírez.

