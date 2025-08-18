El Concejo Distrital de Alto Larán todavía no ha resuelto la solicitud de vacancia presentada contra el alcalde Carlos Alberto Magallanes Ramírez por la causal de nepotismo. Ante esta situación el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió remitir copias de los actuados a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores a fin se evalué la conducta de forma individual del burgomaestre y los regidores.

Proceso contra edil

La ciudadana Guadalupe Cueto, el 20 de diciembre 2024, presentó la vacancia argumentando la contratación de un familiar del edil en el municipio de Alto Larán. En ese proceso otros vecinos ingresaron como adherentes. El 3 de marzo de este año se convocó a sesión, la cual fue suspendida por falta de quorum. Luego en la segunda y tercera sesión (16 y 17 de abril) se trataría la aprobación de las adhesiones y el 14 de julio, nuevamente se citó a los regidores, sin embargo, no hubo debate por falta de garantías.

El JNE en su análisis del expediente observa que el alcalde Magallanes y los concejales hasta la fecha y habiendo transcurrido más de 30 días hábiles desde que fueron notificados de la solicitud de vacancia y adhesiones no han emitido pronunciamiento a favor o en contra del pedido presentado por Cueto. Agrega que tras el último incidente “hasta la fecha, no se ha cumplido con informar documentadamente cuando se realizará la sesión extraordinaria”.

Tampoco se ha informado que resolvió el concejo municipal respecto al pedido de los adherentes a la solicitud de vacancia. El Jurado que ya había requerido a los miembros del concejo a que cumplan con tramitar el procedimiento, considera que “se ha hecho caso omiso a lo requerido, situación que perjudica a la gobernabilidad en el distrito de Alto Larán, evidenciándose una conducta renuente y obstruccionista”, en las autoridades.

Al no haberse cumplido con resolver la solicitud de la ciudadana en el plazo de ley se hará efectivo el apercibimiento dispuesto en el Auto N°1. Es decir, remitir copias de los actuados a la Junta de Fiscales Superiores a efectos que se ponga en conocimiento del fiscal provincial para evaluar la conducta de forma individual de cada uno de los miembros del concejo edil y proceda de acuerdo a sus atribuciones.

Cabe señalar que, El JNE requirió nuevamente al alcalde Magallanes y a los regidores que, en un plazo máximo de tres días hábiles, luego de notificados, convoquen a sesión extraordinaria a efectos de resolver el pedido de vacancia, así como otros pedidos que deben resolverse de manera previa.

