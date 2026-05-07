El fiscal Walter Alvarado Mendieta, de la Fiscalía Especializada en Delito de Trata de Personas de Huánuco, logró que el Poder Judicial imponga una condena de 17 años, 1 mes y 26 días de pena privativa de la libertad efectiva contra Rosario Atencia y Beatriz Escobedo. La sentencia se dictó mediante conclusión anticipada por el delito contra la dignidad humana, en la modalidad de explotación sexual agravada.

De acuerdo con la investigación fiscal, las sentenciadas, desde el año 2022, obligaban a trabajadoras sexuales a pagar montos diarios para permitirles laborar en las inmediaciones del mercado Modelo de Huánuco. Para ello, recurrían a amenazas y actos de violencia, siendo conocidas en la ciudad por el cobro de “cupos”.

LAS EXPLOTABAN

Las imputadas exigían pagos que oscilaban entre 30 y 120 soles diarios, lo que forzaba a las víctimas a prolongar sus jornadas laborales e incluso a ofrecer más servicios para cumplir con las cuotas impuestas. Esta situación generó un aprovechamiento económico ilícito basado en la explotación sexual.

Asimismo, las condenadas ejercían control sobre los espacios donde operaban las víctimas, imponiendo pagos por el uso de determinadas zonas. Este sistema de cobro ilegal, conocido como “cupos”, vulneró la libertad y la dignidad de las agraviadas.

ALEJAMIENTO

Además de la pena de prisión, el Poder Judicial dispuso la prohibición de que las sentenciadas se acerquen o comuniquen con las víctimas durante un periodo de 1 año y 8 meses. También se fijó el pago de 6 mil soles por concepto de reparación civil, monto que deberán abonar de manera solidaria a favor de las agraviadas.

Este caso constituye un hecho emblemático para la Fiscalía Especializada en Delito de Trata de Personas de Huánuco, al tratarse de la primera sentencia por explotación sexual en la región.