Sully Godoy Domínguez, considerada persona de confianza del gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar, se encuentra bajo investigación fiscal. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, autorizó el levantamiento del secreto bancario, la reserva bursátil y tributaria tanto de ella como de su pareja, el suboficial de la Policía Nacional del Perú Christian Óscar Sandoval Gómez, actualmente prófugo de la justicia.

Ambos son investigados desde enero de este año por el presunto delito de lavado de activos. La investigación está a cargo de la fiscal Luz Sánchez, titular del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco.

Encargo a la SBS

A solicitud de la fiscal, dispuso que las entidades financieras, a través de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, remitan información detallada de las cuentas bancarias de los investigados, cuentas de ahorro, corrientes y mancomunadas. Asimismo, deberán informar sobre transferencias, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles y el destino de los fondos.

La Superintendencia del Mercado de Valores deberá reportar, de ser el caso, información sobre titularidad, registro y transferencia de acciones, bonos u otros instrumentos financieros. La Sunat, por su parte, deberá proporcionar información tributaria —pública y reservada—, así como el cruce de datos con personas naturales y jurídicas vinculadas.

El periodo comprendido en la medida va del 1 de enero de 2019 al 20 de noviembre de 2025.

Allanamiento y hallazgos

La investigación se originó en el marco de un caso por presunto cohecho pasivo propio que involucraba a Sandoval Gómez (pareja sentimental de Sully), quien fue acusado por un requisitoriado de haber solicitado 2,500 soles a cambio de no detenerlo.

En ese contexto, el Ministerio Público solicitó su detención preliminar, así como el allanamiento de su vivienda en el distrito de Amarilis. Durante la diligencia, realizada el 12 de enero, incautaron diversos bienes carteras, zapatillas, laptop de alto valor económico, entre ellos artículos de reconocidas marcas.

Además, hallaron documentos vinculados a la obra “Creación de los Servicios de Infraestructura Deportiva y Recreativa en la localidad de Delicias”, en el distrito de Daniel Alomía Robles, provincia de Leoncio Prado, adjudicada por el Gobierno Regional de Huánuco al Consorcio Magno por más de 2 millones de soles en julio de 2025.

Dos casos

Ese mismo día, Sandoval fue detenido en el frontis del inmueble cuando se encontraba a bordo de una camioneta Toyota Rush blanca, versión 2024, adquirida al contado por Godoy Domínguez por 21,540 dólares.

Para la Fiscalía, ambos investigados habrían incrementado de manera ilícita su patrimonio. Según sus declaraciones, Sandoval percibía una remuneración mensual de 3,300 soles, mientras que Godoy recibía 10,264.19 soles.

El Ministerio Público considera que la cantidad y el valor de los bienes incautados exceden de manera notoria su capacidad adquisitiva, lo que constituye un indicio relevante de incremento patrimonial no justificado.

Vínculo político

Sully Godoy, ingeniera de sistemas de profesión, mantiene una estrecha relación política con el gobernador regional. Trabajó con Antonio Pulgar en la Municipalidad Distrital de Amarilis entre 2019 y 2022, cuando este se desempeñaba como alcalde.

En 2022, fue candidata a vicegobernadora regional en su fórmula, aunque fue excluida por el Jurado Electoral Especial de Huánuco. Posteriormente, ya en la gestión regional, fue incorporada como asesora financiada con recursos del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG).

En junio de 2025, en medio de un proceso de selección cuestionado —también bajo investigación fiscal— obtuvo un contrato CAS como especialista en gestión pública, con una remuneración de 10,264.19 soles, una de las más altas del Gobierno Regional.

DATO. En el año 2022, Godoy Domínguez declaró ingresos anuales de 30,000 soles. Actualmente, tanto ella como el gobernador Pulgar figuran como militantes del partido Perú Primero.