La Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio de Huánuco obtuvo una sentencia favorable que declara fundada la demanda de extinción de dominio sobre un vehículo valorizado en US$ 22,940, el cual pasará a ser propiedad del Estado.

El proceso fue impulsado por la fiscal provincial Evelyn Alana Malpartida Acuña, en representación de la Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Huánuco. Como resultado, se dispuso la extinción de los derechos de propiedad del titular, César Maylle, sobre el vehículo de placa W5G-671, marca Toyota, modelo Rush, año 2024.

EXTINCIÓN DE DOMINIO

Los hechos que sustentan la demanda de extinción de dominio e incautación del bien se remontan al 5 de julio de 2025, a las 09:15 horas, cuando el vehículo fue intervenido en el distrito de Monzón, provincia de Huamalíes, mientras se dirigía hacia Tingo María. Durante la inspección, las autoridades hallaron en la maletera diez paquetes con características de cannabis sativa, ocultos entre diversas bolsas.

Con esta sentencia, se ordenó la transferencia de la titularidad del bien al Estado peruano, representado por el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI), en el marco de las acciones orientadas a recuperar bienes vinculados a actividades ilícitas.

La Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio de Huánuco continúa ejecutando acciones destinadas a identificar y recuperar bienes de origen o uso ilícito, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de derecho y la lucha contra el crimen organizado.