Capturan a sujeto con dos requisitorias por homicidio durante operativo en Aucayacu

La Comisaría PNP Aucayacu, ejecutó el operativo policial “Bloqueo y Saturación 2026”, en la jurisdicción del distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco, lograron la captura de una persona con requisitorias vigentes.

Durante el control de identidad, verificaron los datos de Elisban C. E. (31), quien arrojó resultado positivo en el sistema policial, al registrar dos requisitorias vigentes. La primera requisitoria es por el delito de homicidio calificado, solicitada por el Juzgado Penal Colegiado de Tingo María; mientras que la segunda corresponde al delito de homicidio culposo, requerida por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Aucayacu.

TRASLADADO

El detenido fue trasladado a la Comisaría PNP Aucayacu y puesto a disposición de la autoridad competente, a fin de continuar con las diligencias conforme a ley.

OPERATIVO CONTRA MINERÍA ILEGAL

En el marco del operativo policial “Impacto 2026”, ejecutado en cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026–2028, efectivos de la Comisaría PNP de Puerto Inca realizaron una intervención con resultado positivo contra la minería ilegal.

El hecho se registró a las 11:30 horas del 30 de abril de 2026, en una quebrada del río Pachitea, ubicada en el distrito y provincia de Puerto Inca, región Huánuco.

Según informó el comisario de Puerto Inca, comandante PNP Gerly Motta Pereyra, la intervención se realizó en base a información proporcionada por el equipo de inteligencia, logrando el hallazgo e interdicción de una balsa caranchera y una balsa draga, ambas utilizadas para actividades de minería ilegal.

MOTOBOMBA

La balsa caranchera, construida con armazón de madera, estaba equipada con una motobomba de succión marca Koshin, una manguera de succión y una zaranda metálica, con un valor aproximado total de S/ 13,100.

Asimismo, intervinieron una balsa draga compuesta por dos botes y una estructura de madera y metal con techo de plástico. En su interior se halló un motor, una bomba de succión, una compresora de aire, un traje de buzo, un balón de gas y diversos accesorios. Además, contaba con dos motores fuera de borda de 40HP y 60HP. El valor estimado de estos equipos asciende a S/ 76,620.

En total, la maquinaria incautada alcanza un valor aproximado de S/ 89,720, siendo todos estos bienes destinados exclusivamente a la actividad de minería ilegal.