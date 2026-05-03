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Efectivos de la Comisaría PNP de Aucayacu ejecutaron el operativo policial “Bloqueo y Saturación 2026” en la jurisdicción del distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco, logrando la captura de un sujeto con requisitorias vigentes.

Durante el control de identidad, los agentes verificaron los datos de Elisban C. E. (31), quien arrojó resultado positivo en el sistema policial al registrar dos requisitorias activas.

La primera corresponde al delito de homicidio calificado, solicitada por el Juzgado Penal Colegiado de Tingo María; mientras que la segunda es por el delito de homicidio culposo, requerida por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Aucayacu.