Cinco años de cárcel para sujeto por acosar a su expareja en Pillco Marca

Una contadora perdió la vida tras ser arrollada por un tráiler cuando se desplazaba en motocicleta en la Carretera Central, a la altura del centro poblado de Colpa Alta.

El trágico accidente ocurrió alrededor del mediodía del jueves 30 de abril, en el tramo Huánuco–Lima, específicamente cerca del puente Colpa Alta. La víctima fue identificada como Noemí Soto Iglesias (40), madre de familia, quien resultó gravemente herida tras ser aplastada por el vehículo de carga pesada.

Horas más tarde, aproximadamente a las 4:00 de la tarde, falleció mientras era intervenida en la sala de operaciones del Hospital Regional “Hermilio Valdizán”.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú detuvieron al conductor del tráiler, identificado como Aníbal Cuéllar Romero (32), quien manejaba un vehículo de marca Scania, con placa de rodaje CCM-940 y plataforma AYY-933. El conductor fue puesto a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.