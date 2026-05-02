El Poder Judicial condenó a cinco años de pena privativa de libertad efectiva a Luis Inga por el delito contra la libertad, en la modalidad de acoso, tras comprobarse que hostigó de manera reiterada a su expareja en el distrito de Pillco Marca.

La sentencia fue lograda por los fiscales Melrin Pozo Campos y Aurora Paola Roncal Acosta, de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, quienes sustentaron los hechos ocurridos entre los años 2019 y 2020.

De acuerdo con la investigación, luego de finalizar la relación sentimental, el sentenciado continuó buscando a la víctima de manera insistente mediante llamadas telefónicas, mensajes y su presencia en los lugares que ella frecuentaba.

Alteró su vida

Incluso, llegó a esperarla en su vivienda, en calles aledañas y en su centro de culto, generándole temor constante y afectación emocional, lo que alteró el normal desarrollo de su vida cotidiana.

El acoso persistió pese a que la agraviada bloqueó todo medio de comunicación, intensificándose hasta septiembre de 2020 y afectando gravemente su tranquilidad y seguridad.

Además de la pena de prisión, el Poder Judicial dispuso el pago de una reparación civil de S/ 3,000 a favor de la víctima.