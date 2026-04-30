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La construcción del anillo vial de Jactay, ubicado a 5 minutos de la ciudad de Huánuco que se reinició tras cuatro años de paralización, ha vuelto a suspenderse su ejecución, debido a que la empresa Seda Huánuco no ha otorgado la factibilidad para el cambio de tuberías en el sector donde se ejecutan los trabajos.

Para subgerente de Obras del Gobierno Regional, Jesús Medina Vargas, este trámite podría demorar aproximadamente 15 días, debido a que ya habrían remitido los documentos a la empresa prestadora de servicios Seda Huánuco, para que evalúe la factibilidad. “Es probable que nos soliciten información adicional antes de emitir su pronunciamiento”, refirió.

PROTESTARON

Indicó que tanto los vecinos de la zona como los trabajadores fueron informados sobre la situación. Sin embargo, estos últimos protestaron ayer frente a una de las oficinas de Seda Huánuco, exigiendo mayor celeridad en la entrega de la factibilidad. “Estos son requisitos que surgen durante el proceso de ejecución de la obra. De haberse requerido antes, ya lo habríamos resuelto”, afirmó Medina.

El proyecto del anillo vial de Jactay contempla la construcción de pistas y veredas en las avenidas Héroes de Jactay y Circunvalación. La obra permaneció paralizada desde 2022, pero en diciembre de 2025 el Gobierno Regional de Huánuco contrató a un nuevo consorcio para continuar con la ejecución del tramo pendiente, con una inversión de 26,8 millones de soles.

“Desde la firma del contrato, el avance físico alcanza el 7 %. El proceso constructivo no puede continuar si antes no se instalan las tuberías. Este trabajo se realiza con el acompañamiento y la validación de Seda Huánuco; por ello solicitamos la factibilidad”, resaltó.

En el 2022, antes de la resolución del contrato con el consorcio ejecutor de entonces, la obra ya había sido suspendida durante varios meses por la falta de factibilidad de Seda Huánuco.

CONSEJERO CUESTIONA

En tanto, el consejero regional por la provincia de Huánuco, Olchese Tarazona Gonzales, anunció que solicitará la intervención del Consejo Regional. Señaló que la Comisión de Infraestructura deberá abocarse a este caso para determinar responsabilidades y conocer el estado real del proyecto.

El consejero cuestionó además la falta de avances en las obras que la actual gestión recibió paralizadas. Recordó que estas fueron heredadas de la gestión anterior, que prometió reactivarlas en un plazo no mayor a un año. «Estamos llegando al final de la gestión de Pulgar y no se observan avances concretos. Solo se habla de la elaboración de expedientes y saldos, pero nada se materializa en obras», afirmó.

Asimismo, advirtió que la acumulación de trámites técnicos no se traduce en resultados tangibles para la población. «Se trata de una obra inconclusa que afecta directamente a los ciudadanos. La Comisión de Infraestructura tiene la facultad de intervenir y establecer responsabilidades entre los funcionarios encargados, ya que finalmente de ellos depende la ejecución del proyecto», puntualizó.