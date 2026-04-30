En cumplimiento de un mandato de detención preliminar por 72 horas, dispuesto por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria, efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) capturaron a Franck Yorch Cipriano Reátegui (28), acusado del presunto delito de tentativa de homicidio calificado por ferocidad.

El detenido es investigado por haber disparado contra el ciudadano colombiano Luis Eduardo Hurtado Bejarano (28) y la peruana Mayori Jenifer Ponce Huacho (21), en un hecho ocurrido en la discoteca “El Palacio de la Cumbia”.

La intervención fue en las inmediaciones de la losa deportiva de la capilla Las Moras, en el asentamiento humano La Florida, del pueblo joven Las Moras.

ALLANAN VIVIENDAS

Posteriormente, los agentes policiales ejecutaron el allanamiento de su vivienda de tres niveles, ubicada en el jirón Pardo y Aliaga, con la participación de un representante del Ministerio Público.

Durante la inspección, en el primer piso se halló una motocicleta de placa 0899-CW, marca Bajaj, modelo Pulsar 200 NS FI, que contaba con orden de captura vigente por hurto de vehículo, emitida por la Seprove Puerto Inca el 28 de abril de 2026.

PISTOLA

En el segundo nivel del inmueble, los agentes encontraron una pistola marca Girsan, calibre .380 ACP, con número de serie V00648, además de una funda de cuero con su respectiva cacerina sin municiones y una munición calibre .380.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde continuará siendo investigado por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de tentativa de homicidio calificado por ferocidad.