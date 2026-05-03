A pocos minutos del centro de Nueva Cajamarca, en la provincia de Rioja, región San Martín, existe un atractivo turístico que conserva el asombro de lo desconocido. No está a simple vista. Está debajo de la tierra. Se trata de la Cueva Cascada Escondida, ubicada en el caserío La Florida, un espacio que empieza a abrirse camino como una nueva propuesta de turismo de aventura en la Amazonía peruana.

1. Desde aquí no se nota, pero debajo de esta tierra hay una catarata

El recorrido inicia con un traslado corto desde la ciudad. En menos de 20 minutos, el paisaje cambia por completo: la vegetación se vuelve más densa, el sonido del río acompaña el camino y el ritmo urbano desaparece. Allí vive Elmer Cruz, quien ha impulsado este proyecto turístico con trabajo constante.

“Yo vivo acá hace años. Este lugar lo estamos levantando poco a poco para que sea conocido a nivel nacional”, cuenta mientras muestra las cabañas, la recepción y los equipos de seguridad que ha implementado para recibir visitantes.

2. El río sigue su camino, pero nosotros vamos hacia adentro

La historia comenzó en el 2014, cuando descubrió la cueva de manera inesperada. “Cuando limpiábamos el terreno vimos que de un hueco salía como neblina, como si alguien estuviera cocinando. Ahí empezó todo”, recuerda. A partir de ese momento, junto a amigos y especialistas, logró explorar el interior, mapear la zona y acondicionar una ruta segura para el ingreso de visitantes.

3. Aquí nos preparamos antes de entrar a la cueva

El acceso no es convencional. Antes de ingresar, los visitantes se equipan con casco, botas, guantes y linternas. El descenso se realiza por grietas estrechas, rocas húmedas y cuerdas instaladas. Hay tramos donde se avanza de costado y otros donde se debe gatear sobre el agua. La experiencia exige concentración, pero también genera una conexión directa con el entorno.

Dentro de la cueva aparecen formaciones naturales que evidencian el paso de miles de años: estalactitas, estalagmitas, escurrimientos minerales y rocas de cuarzo. “Cada centímetro demora años en formarse, por eso este lugar tiene mucho valor”, explica Elmer.

5. Por esta entrada se ingresa a la cueva

Uno de los momentos más impactantes ocurre cuando el agua nace desde la propia roca. En medio del recorrido aparece un manantial de aguas cristalinas. “Es un agua que se filtra por la montaña y sale limpia, no está contaminada”, señala. Ese punto anticipa lo que viene más adelante.

Después de casi una hora de descenso, aparece la catarata subterránea. El agua cae con fuerza dentro de la cueva, formando un escenario que no es común en el país. No hay accesos simples ni caminos abiertos. Para verla hay que descender, avanzar y llegar hasta el fondo.

6. Elmer Cruz es quien encontró este lugar y ahora lo cuida

Elmer reconoce que el camino no fue fácil. “Muchos decían que esto no iba a funcionar, pero seguimos adelante. Ahora ya vienen visitantes y esto está creciendo”, afirma. Su objetivo es consolidar el lugar como una ruta de turismo de aventura y generar oportunidades para la población local.

Este atractivo viene siendo promovido por el área de Turismo de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, bajo la gerencia de Cristian Iván Izquierdo Vela, como parte del impulso a nuevos destinos turísticos en la región.

7. Para llegar hasta aquí primero tuvimos que descender

La Cueva Cascada Escondida no es un destino masivo. Es una experiencia distinta, donde el visitante no solo observa, sino que desciende y descubre lo que la tierra ha guardado durante años.

Este reportaje forma parte de un documental grabado en la Cueva Cascada Escondida, donde se muestra el recorrido completo por el interior de la cueva, el descenso hasta la catarata subterránea y la historia de Elmer y su familia, quienes conservan y promueven este espacio. El contenido está disponible en el canal de YouTube Musuq Pacha.