Pobladores toman municipio de Monzón ante promesas incumplidas por alcalde

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Centenares de pobladores llegaron hasta la Municipalidad Distrital de Monzón y, tras realizar un plantón en el frontis, ingresaron a las instalaciones, lo que obligó al cierre de sus puertas como medida de seguridad.

Los manifestantes denunciaron la falta de atención de las autoridades locales frente a los principales problemas del distrito, como los huaicos que han bloqueado diversas carreteras. Actualmente, permanecen en vigilia y exigen la presencia del alcalde, Job Ysrael Chávez Santiago.

Durante la movilización, los pobladores expresaron su malestar al constatar que el burgomaestre nuevamente no se encontraba en la municipalidad. Este hecho incrementó la indignación de los asistentes, quienes decidieron tomar el local edil.

TEMEN CUESTIONAMIENTOS

Ante la situación, el gerente municipal y otros funcionarios optaron por retirarse por seguridad, mientras un reducido contingente policial permaneció en la zona para resguardar el orden.

Los manifestantes pasaron la noche en vigilia e incluso organizaron una olla común. Advirtieron que la protesta podría intensificarse con la llegada de más pobladores provenientes de distintos centros poblados.

“Estamos cansados de la incapacidad, de las mecidas y del incumplimiento de promesas del alcalde. Las calles están abandonadas y presentan grietas por los desbordes de las quebradas”, señaló el vecino Virginio Fredy Santos.

NO HAY OBRAS

Los ciudadanos también cuestionaron la falta de avances en obras prometidas durante la campaña electoral, como el acceso a agua potable y desagüe. “Hasta ahora no cumple. Hay plazas abandonadas y obras inconclusas. La población está enardecida”, agregó.

Asimismo, denunciaron que funcionarios municipales argumentan la falta de maquinaria operativa, debido a que gran parte del presupuesto se destina a planillas y a transferencias para centros poblados.

Entre sus principales demandas, los pobladores solicitaron maquinaria para la descolmatación de quebradas y así evitar deslizamientos que puedan afectar viviendas. También pidieron la intervención de Provías Nacional para el mantenimiento de la carretera Tingo María–Monzón, actualmente en mal estado.