Tras permanecer prófugo por casi dos meses, agentes de la comisaría de Huánuco capturaron a Whelington Inocente Cipriano, director de una institución educativa, quien era requerido por la justicia por el presunto delito de tocamientos indebidos en agravio de nueve escolares.

La detención ocurrió en la cuadra uno del jirón Ambo, en el distrito de Amarilis, cuando el imputado se desplazaba a bordo de una motocicleta roja. Al solicitarle su documento de identidad y verificar sus datos en el sistema policial, los agentes confirmaron que registraba una requisitoria vigente por el delito de tocamientos o actos de connotación sexual.

La orden de ubicación y captura había sido emitida el pasado 9 de marzo por el juez Saulo Ayala Moya, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pillco Marca, quien además dispuso nueve meses de prisión preventiva en su contra, a cumplirse en el penal de Potracancha.

A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

Tras las diligencias de ley, el detenido fue puesto a disposición del Área de Apoyo a la Justicia, ubicada en el complejo judicial de Pillco Marca, donde será presentado ante el magistrado correspondiente.

La investigación de este caso, que generó gran conmoción, está a cargo del fiscal Mario Malpartida Mendoza, de la Quinta Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco. Según la imputación del Ministerio Público, Inocente Cipriano —designado en enero de 2023 como director de la Institución Educativa Integrada Santiago Antúnez de Mayolo, ubicada en el centro poblado de Pacayhua, distrito de Margos— habría realizado tocamientos indebidos e incluso intentado besar a alumnas de cuarto y quinto grado de secundaria.

HIZO DE LAS SUYAS

El docente, actualmente separado del sector Educación, habría cometido estos hechos en distintas fechas, pero dentro del mismo plantel educativo. Varias de las víctimas, según la investigación, optaron por guardar silencio inicialmente debido a la vergüenza y el temor.

No obstante, cada una de las agraviadas brindó su testimonio en cámara Gesell, relatando lo ocurrido. Tras hacerse pública la denuncia, el investigado permaneció en la clandestinidad hasta su reciente captura.