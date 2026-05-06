Huánuco: fiscalía logra que vehículo valorizado en más de US$ 22 mil pase a favor del Estado

Una trágica noticia enluta a la provincia de Puerto Inca. Una joven identificada como Julissa Paima Rengifo (18) fue hallada sin vida la mañana del último domingo a un costado de la carretera que conduce al caserío Nuevo Amanecer, en el distrito de Honoria.

Según los primeros reportes, la víctima habría sido agredida sexualmente antes de ser asesinada y abandonada en la vía. El hallazgo fua aproximadamente a las 10:00 a. m., tras la alerta del subprefecto Héctor Escalante. Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional, quienes constataron que las Rondas Campesinas mantenían retenidos a dos sospechosos: los hermanos William López Barbarán (37) y Linorio López Barbarán (41).

DETENIDOS

Ambos fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad a la Fiscalía de Campo Verde, en el Distrito Fiscal de Ucayali, donde son investigados por la presunta comisión de los delitos de homicidio y contra la libertad sexual. En tanto, el cuerpo de la joven, que presentaba indicios de haber permanecido en el lugar por varias horas, fue sometido a las diligencias correspondientes.

La comunidad ha expresado su consternación y exige justicia, así como una investigación exhaustiva que permita sancionar a los responsables conforme a ley.