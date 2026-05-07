Numerosos ciudadanos se movilizan este miércoles 6 de mayo por inmediaciones de Campo de Marte, en el distrito limeño de Jesús María, como parte de la denominada “Marcha por la democracia”, convocatoria para exigir transparencia en el proceso electoral y denunciar presuntas irregularidades registradas durante la primera vuelta de las Elecciones 2026.

El candidato presidencial Rafael López Aliaga señaló que la movilización busca defender el derecho al sufragio y expresar el descontento de un sector de la ciudadanía frente al manejo de los comicios realizados el pasado 12 de abril.

Asimismo, exhortó a los participantes a mantener una protesta pacífica durante toda la jornada.

Los ciudadano se concentraron en el Campo de Marte y se movilizaron con dirección a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), exigiendo nuevas elecciones.

Entre las principales críticas mencionadas por los manifestantes figuran retrasos en la distribución del material electoral y problemas en la apertura de algunos locales de votación, hechos que generaron cuestionamientos hacia la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y otras autoridades electorales.

Como se sabe, la situación tomó mayor relevancia tras la renuncia del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, quien actualmente afronta investigaciones fiscales.

Las críticas t ambién alcanzaron al Jurado Nacional de Elecciones, presidido por Roberto Burneo, debido a la falta de precisiones sobre la auditoría informática anunciada y el rechazo a la realización de elecciones complementarias en Lima.

En ese contexto, López Aliaga afirmó que “hoy recuperamos la democracia en nuestro Perú”.