La sesión de concejo extraordinaria, que tenía como agenda la solicitud de vacancia que pesa contra el alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto Larán, Carlos Magallanes Ramírez, tenía que realizarse ayer, sin embargo, a un día de la fecha programada se dejó sin efecto la convocatoria a los regidores, promotora y adherentes. Hasta el momento solo se informa de una reprogramación.

Reprogramación de sesión

El pasado 20 de diciembre se cumplió un año desde que la ciudadana Guadalupe Cueto presentó documentación para remover del cargo a Magallanes por la presunta comisión de la causal de nepotismo. El caso específico que cita la promotora es referente a la contratación de un familiar del burgomaestre en la entidad. Sobre este hecho, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió el Auto N°1, en el que corre traslado para que los regidores resuelvan.

La solicitud tenía que agendarse para sesión de concejo extraordinaria y así ocurrió, pero ninguna de las convocatorias, llegaron a realizarse. Durante este proceso se advirtió hechos como la inasistencia de los concejales Leoncio Lliuya Cristóbal, Miguel Ángel Fanarraga y Luis Alberto Pilpe, además del alcalde Magallanes Ramírez. Por estas situaciones y otras no hubo instalación de la sesión y en consecuencia tampoco se abordó la agenda principal.

Tras los incidentes surgidos, desde que se presentó la solicitud para vacar al edil, en el mes de noviembre volvió a convocarse a sesión. Mediante Circular N°017-2025-MDAL/A dirigido a los miembros del concejo municipal, así como la circular N°018-2025-MDAL/A dirigida a la promotora Guadalupe Cueto y sus adherentes, teniendo como punto de agenda el pedido de vacancia pendiente por resolver.

La fecha fijada fue el 24 de diciembre (ayer) para las 12 horas. Sin embargo, un día antes comenzó a circular otra documentación en la que se dejaba sin efecto y se reprogramará la convocatoria antes mencionada. El argumento es que no han logrado dar con la ubicación del domicilio de uno de los adherentes al proceso de vacancia. Con ello sigue sin desarrollarse la sesión extraordinaria para la decisión en primera instancia de los regidores.

EL DATO: La suspensión de la sesión de concejo programada con más de un mes de anterioridad paraliza el proceso de vacancia contra el alcalde Carlos Magallanes Ramírez que sigue pendiente por resolver pese al tiempo transcurrido.

