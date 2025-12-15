La sesión de concejo extraordinaria para tratar la solicitud de vacancia que pesa contra el alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto Larán, Carlos Magallanes Ramírez, por la causal de nepotismo, tiene hora y fecha. De acuerdo con las notificaciones la convocatoria es para el día 24 de diciembre de este año a las 12 horas, por lo que deberá de concurrir tanto los regidores, como la solicitante y adherentes.

Proceso contra edil

La solicitud para remover a Magallanes del cargo viene desde diciembre del año pasado. La ciudadana Guadalupe Cueto mediante escrito presentado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) observa la contratación de un familiar del burgomaestre en la entidad municipal. Adjunta como sustento documentación sobre sus pagos. El ente electoral corrió traslado para que sean los regidores quienes resuelvan este pedido.

Sin embargo, la sesión extraordinaria no ha logrado desarrollarse a lo largo de este año, ya que, en todas las convocatorias han ocurrido diversas incidencias. Es el caso de la ausencia de tres regidores, motivando que no se instale el debate por falta de quórum, en otra fecha no estuvo presente el alcalde y nuevamente no hubo decisión en primera instancia sobre el pedido de vacancia por nepotismo.

El proceso para remover a Carlos Magallanes del cargo municipal se ha dilatado más de un año desde la fecha de presentación de la solicitud de Guadalupe Cueto. Y Tanto ella, como las regidoras Mirtha Magallanes Vega y Sandy Torres Pachas han remitido documentación al JNE informando los hechos surgidos en este caso, incluso han emplazado al burgomaestre para la realización de la sesión.

La última convocatoria data desde noviembre de este año para sesionar de manera extraordinaria con la agenda solicitud de vacancia del alcalde Magallanes Ramírez, la cual se tiene previsto para este 24 de diciembre a las 12 horas. La convocatoria también fue informada al JNE. No obstante, en este proceso han surgido reprogramaciones a pocos días de la fecha programada, no permitiendo que los regidores resuelvan en primera instancia.

EL DATO:

La solicitante de la vacancia en noviembre solicitó al JNE hacer efectivo el apercibimiento del Auto N°02 del 4 de agosto de 2025 en el extremo de remitir copias de actuados al Ministerio Público para evaluar la conducta individual del alcalde y 3 regidores.

