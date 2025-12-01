La ciudadana Guadalupe Cueto Herrera, a 20 días de cumplirse un año de haber ingresado la solicitud para vacar del cargo al alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto Larán, Carlos Magallanes Ramírez y no estar resuelta en primera instancia, requirió que el Ministerio Público evalúe la conducta individual del burgomaestre y los regidores a fin de “establecer responsabilidad penal”.

Proceso de vacancia

Cueto en su calidad de promotora de la vacancia y con el apoyo de tres de los adherentes remitió documentación al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el que detalla que hasta la actualidad no se ha realizado la sesión de concejo extraordinaria para que los concejales voten a favor o en contra del pedido para remover a Carlos Magallanes del cargo. La causal que ella invoca es por nepotismo.

En el escrito enumera situaciones calificadas como “boicot” para evitar la resolución de la agenda principal. Ella cita que el 27 de diciembre de 2024, mediante el Auto N°1 se trasladó al concejo distrital la solicitud de vacancia y posterior las adhesiones. La ciudadana el 31 de enero de este año emplaza al edil que convoque a sesión al transcurrir más de 5 días hábiles. Dicho trámite se hizo efectivo recién el 6 de febrero.

La fecha pactada era el 3 de marzo, pero fue “boicoteada”. Luego surge una segunda convocatoria, para el caso de aprobación de los adherentes y se omite agendar la solicitud de Guadalupe Cueto. El documento enviado al JNE indica que en las convocatorias sucesivas tampoco se realizaron por situaciones como falta de quorum, reprogramaciones repentinas. De acuerdo con el escrito han existido hasta 10 sesiones extraordinarias “boicoteadas”.

Ante estas situaciones, la ciudadana y adherentes solicitan hacer efectivo el Auto N°2 del 4 de agosto de este año, en el extremo que vuelva a remitirse copia de los actuados a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores a efectos que se ponga de conocimiento del fiscal provincial de Chincha para que evalúe la conducta de los concejales y también informar a la Procuraduría del JNE ante la comisión reiterada y reincidente de ilícitos penales en el proceso de vacancia.

Cabe señalar que, en el escrito se menciona directamente que quienes “han boicoteado el procedimiento de vacancia” son el alcalde Carlos Magallanes y tres regidores. Agrega que “han impedido los quórums a sabiendas de la notificación” y expedición de disposiciones como el Auto 1y 2.

