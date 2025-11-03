Este martes a las 8 de la mañana en el local de sesiones de la Municipalidad Distrital de Alto Larán se realizará la sesión de concejo extraordinaria, teniendo como punto de agenda la solicitud de vacancia contra el alcalde Carlos Magallanes Ramírez. El pedido presentado desde el año pasado por la ciudadana Guadalupe Cueto involucra al titular de la entidad en la causal de Nepotismo por la contratación de su prima hermana.

Presunto nepotismo

Como que recuerda en diciembre de 2024, Cueto ingresó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el pedido para remover a Magallanes del cargo que ocupa desde el 1 de enero de 2023. Ella adjuntó documentación para evidenciar que en el municipio trabajó un integrante de la familia del burgomaestre. La disposición del ente electoral fue correr traslado al concejo municipal para la convocatoria a sesión con el fin de resolver la solicitud.

Sin embargo, hasta la actualidad no se resuelve en primera instancia el pedido para vacar a Carlos Magallanes. Durante este lapso, fueron convocadas varias sesiones extraordinarias con la agenda de vacancia, pero ninguna se ha concretado. Situaciones como la falta de quórum por inasistencia de los regidores: Miguel Fanarraga, Leoncio Lliuya y Luis Pilpe, o la ausencia del propio edil evitaron que se desarrollen las sesiones.

Lo sucedido ha sido informado al Jurado Nacional de Elecciones, y también al Ministerio Público. Y para este martes, a más de 10 meses de ingresado el pedido de vacancia, se tiene programado la sesión con los integrantes del pleno. Según convocatoria, la agenda es: “pedido de vacancia del alcalde del distrito de Alto Larán Sr. Carlos Magallanes Ramírez, solicitud presentada por la ciudadana Guadalupe Cueto, a realizarse el 4 de noviembre”.

En la convocatoria oficial se menciona que la sesión inicia a las 8 de la mañana de este martes. Para esa fecha y hora, el colectivo Iniciativa Ciudadana, integrada por ciudadanos de Alto Larán, solicita presencia fiscal, que pueda dejar constancia sobre lo que suceda en el local de sesiones del municipio lareño, ya que, hay precedentes de suspensión de sesión, lo cual no ha permitido cerrar en primera instancia la vacancia de Carlos Magallanes.

Cabe señalar que, en una convocatoria anterior acudió un representante de la fiscalía, advirtiendo que la sala de sesiones estaba cerrada y solo estuvieron presentes las regidoras Mirtha Magallanes y Sandy Torres. En esa visita el fiscal fue informado sobre la sesión de este martes.

VIDEO RECOMENDADO