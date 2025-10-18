La sala de sesiones cerrada y ausencia del alcalde Carlos Magallanes Ramírez en el palacio municipal de Alto Larán fue lo que advirtió el fiscal Noé Melgar Yauricasa de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha. Ayer, él se apersonó a solicitud de las regidoras Mirtha Magallanes Vega y Sandy Torres Pachas, debido a que la sesión en la que debía tratarse la vacancia del edil se frustraba por la no presencia de los demás integrantes del pleno.

Proceso contra edil

La convocatoria de los regidores tenía como agenda tratar el pedido de vacancia que desde diciembre del año pasado pesa contra Magallanes Ramírez por la causal de nepotismo y todavía no es resuelto en primera instancia. Llegado el día y la hora solo las concejales Mirtha y Sandy estuvieron presentes, pero no podían ingresar al ambiente donde usualmente sesionan porque la puerta estaba cerrada.

Melgar Yauricasa, en representación del Ministerio Público, acudió a la entidad municipal y corroboró la presencia de las dos regidoras, también de la ciudadana que presentó al Jurado Nacional de Elecciones la solicitud para vacar al burgomaestre de su cargo. Los ausentes eran tres concejales y Carlos Magallanes, teniendo como consecuencia que no pueda realizarse la sesión para resolver este caso.

El fiscal acudió a la sala de sesiones evidenciando la puerta cerrada. La respuesta municipal fue que el personal a cargo estaba de vacaciones. Melgar se trasladó también al despacho de alcaldía y solo encontró a la secretaria. Carlos Magallanes no apareció durante ese momento. Lo sucedido en el municipio de Alto Larán quedó en acta y será evaluado para identificar si alguno de los funcionarios incurrió en ilícito penal.

Por su parte, Luis Felipe Pastor, abogado de la solicitante, calificó lo sucedido como “boicot a una sesión extraordinaria en donde se tenía que decidir la vacancia del alcalde”. El letrado indica que desde que se presentó la solicitud para remover al burgomaestre han existido más de 20 sesiones de concejo ordinaria con la participación del alcalde y regidores en pleno y sin embargo ocurre inasistencia a las sesiones “donde se iba a decidir la vacancia”, sentenció.

Cabe señalar que, durante la presencia fiscal se informó que para el 4 de noviembre próximo hay una convocatoria a sesión extraordinaria para tratar la vacancia de Carlos Magallanes. Melgar Yauricasa dijo que sí lo solicitan puede apersonarse para prevenir algún tipo de delito.

