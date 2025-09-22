Acaban de cumplirse 10 meses desde que la ciudadana Guadalupe Cueto Herrera presentó la solicitud para vacar del cargo al alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto Larán, Carlos Magallanes Ramírez por la causal de nepotismo.

Proceso contra edil

El 20 de diciembre del año pasado se presentó el documento solicitando la vacancia del alcalde y pese al tiempo transcurrido el pleno todavía no desarrolla la sesión de concejo extraordinaria para resolver en primera instancia sobre la continuidad o salida de la autoridad local.

Cueto en diciembre del año pasado ingresó la solicitud, argumentado la contratación de un familiar del alcalde en la municipalidad. Adjuntó como medio de prueba los contratos sucedidos en la actual gestión. Al respecto el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió el Auto N°1, en el que corre traslado el pedido de vacancia, y entre otras disposiciones tenía que realizarse la sesión para abordar este tema.

La convocatoria fue para el 3 de marzo 2025. Sin embargo, el debate no se realizó por falta de quorum. En julio otra vez se requirió la presencia de los concejales y nuevamente no se desarrolló la solicitud de vacancia por falta de garantías. El Jurado, al no haberse llevado el procedimiento, resolvió remitir copias de los actuados a la Junta de Fiscales Superiores para evaluar la conducta de forma individual de cada uno de los miembros del concejo.

Los regidores, la primera semana de agosto, fueron convocados a sesión extraordinaria a realizarse el 17 de setiembre. En esa fecha iba a tratarse la solicitud de la ciudadana Guadalupe Cueto. Sin embargo, los concejales tomaron conocimiento de un documento en el que el alcalde Carlos Magallanes, contra quien pesa el pedido de vacancia, no iba a estar presente por una declaración que debía brindar ese día ante la Policía Anticorrupción.

Si bien acudieron todos los concejales, solo dos estuvieron a favor de realizar la sesión y los otros tres mostraron su oposición. Finalmente, no hubo debate por lo que no se ha resuelto la solicitud de vacancia pese a todo el tiempo transcurrido, y las disposiciones emitidas por el JNE. La regidora Mirtha Magallanes señaló que desde el miércoles no recibe convocatoria alguna para acudir a la sala de sesiones para abordar el tema de fondo.

Cabe señalar que, en el municipio de Alto Larán participan cinco regidores y el alcalde Carlos Magallanes en las sesiones de concejo. Son estas autoridades locales los que deben de resolver en primera instancia la solicitud de vacancia.

VIDEO RECOMENDADO