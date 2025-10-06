Los concejales de la Municipalidad Distrital de Alto Larán fueron convocados, nuevamente, a sesión de concejo que tendrá como punto de agenda el pedido de vacancia que pesa contra el alcalde Carlos Magallanes Ramírez por la causal de nepotismo. La convocatoria, remitida también a la solicitante y adherentes, es para el 4 de noviembre próximo a las 8 de la mañana en el local de sesiones del gobierno local.

Proceso contra edil

La solicitud para vacar al burgomaestre data de diciembre del año pasado y fue presentada por la ciudadana Guadalupe Cueto, quien sostiene en su escrito presentado al Jurado Nacional de Elecciones, que la prima hermana de Magallanes prestó servicio en la entidad. Tras el ingreso del pedido se han convocado a sesiones extraordinarias que no se desarrollaron por la ausencia de todos los integrantes del pleno, entre otros factores.

Es el caso de la penúltima convocatoria, entregada a los regidores la primera semana de agosto para realizarse el 17 de setiembre, la cual fue suspendida debido a que Carlos Magallanes no iba estar presente. En la víspera volvió a solicitarse la presencia de los concejales para sesionar con la agenda de vacancia del alcalde, pero no será para este mes, sino el próximo en el que se resuelva la solicitud con la votación de los integrantes del pleno.

