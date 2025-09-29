El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ante la suspensión de la sesión extraordinaria de concejo, en la que debía tratarse la solicitud de vacancia presentada contra el alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto Larán, Carlos Magallanes Ramírez, acaba de cursar oficio a los integrantes del pleno, requiriendo información con “carácter urgente”. La respuesta debe entregarse en el plazo máximo de tres días hábiles.

Proceso contra alcalde

Los regidores fueron convocados para sesionar el 17 de setiembre último, teniendo como punto de agenda el pedido de vacancia presentado por la ciudadana Guadalupe Cueto Herrera. La solicitud es por la causal de nepotismo y en esa fecha tenía previsto definir la votación de los cinco concejales. Sin embargo, el alcalde Magallanes argumentó una citación policial para ese mismo día, y ante su ausencia se suspendió la sesión.

El ente electoral con el propósito de continuar con el trámite correspondiente requiere con “carácter urgente” que se informe “la fecha exacta en la que se ha reprogramado la sesión extraordinaria”, también que “remitan en originales o copias certificadas (legibles) los cargos de las notificaciones de la convocatoria a la sesión extraordinaria, en la que se tratará la solicitud de vacancia, dirigidas a cada uno de los miembros del concejo municipal, a la solicitante de la vacancia y a todos los adherentes”.

El oficio tiene como fecha de cargo el miércoles 24 de setiembre y fija plazo máximo para que las autoridades informen sobre el caso de vacancia. Y de no haber respuesta al “requerimiento efectuado dentro del plazo concedido, se dará cuenta al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones para que proceda conforme a sus atribuciones”.

Además, el JNE dispuso remitir copias de los actuados en el presente expediente a la “presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del distrito fiscal correspondiente, a efectos de que se ponga en conocimiento del fiscal provincial de turno, a fin de que evalúe la conducta de forma individual de cada uno de los miembros del concejo distrital de Alto Larán” y establezca la responsabilidad penal que corresponda.

Cabe señalar que, Guadalupe Cueto acusó al alcalde Carlos Magallanes por la causal de nepotismo, indicando que un familiar directo de la autoridad trabajó para la Municipalidad Distrital de Alto Larán. En su escrito adjunto elementos probatorios.

