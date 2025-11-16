Mirtha Magallanes y Sandy Torres, en calidad de integrantes del concejo municipal de Alto Larán, enviaron documentación al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para emplazar al alcalde Carlos Magallanes Ramírez con la convocatoria a sesión extraordinaria para resolver el pedido de vacancia que pesa en su contra. Las regidoras consideran que en cinco días hábiles debería resolverse esta agenda y no el 24 de diciembre próximo como ha comunicado el burgomaestre.

Documento al JNE

El edil mediante oficio N°0234-2025-MDAL dirigido al presidente del JNE, pone de conocimiento que se ha emitido la convocatoria de los miembros del concejo municipal y a la promotora de la vacancia y adherentes para la sesión extraordinaria. El documento señala que la agenda es el “pedido de vacancia” y que la sesión será “el día 24 de diciembre de 2025 a horas 12:00 (mediodía) en el salón de sesiones”.

La fecha anunciada por el alcalde no es compartida por las concejales mencionadas. Y es que para ese entonces ya habrán transcurrido más de un año desde que se presentó la solicitud de la ciudadana Guadalupe Cueto para vacar a Carlos Magallanes por la causal de nepotismo, no habiéndose durante todo este lapso logrado instalar la sesión debido a factores como inasistencia de tres regidores, y también por la ausencia del edil.

Para no seguir dilatando todavía más esta agenda, las regidoras enviaron documentación al Jurado Nacional de Elecciones con el petitorio de emplazar al edil a fin de que este, en el plazo máximo de cinco días, “convoque a sesión extraordinaria con la agenda: solicitud de vacancia de Carlos Magallanes en el cargo de alcalde”. La comunicación fue remitida el 11 de noviembre último con copia al burgomaestre.

Teniendo en cuenta esa fecha, hasta este 18 tendría que realizarse la convocatoria. Mirtha Magallanes y Sandy Torres proponen además que la sesión sea “a más tardar a los cinco días hábiles posteriores al plazo que usted tiene para convocar, ello es la sesión extraordinaria debe realizarse el 26 de noviembre 2025”. Asimismo, recuerdan a Magallanes Ramírez que el 3 de marzo de este año venció el plazo para decidir en primera instancia la vacancia.

La solicitud para vacar al alcalde Carlos Magallanes se presentó el 20 de diciembre 2024. El JNE corrió traslado al municipio y aunque se han programado sesiones para debatir esta agenda, estas no se concretaron, sucediendo repentinas suspensiones por ausencia de regidores y edil.

VIDEO RECOMENDADO